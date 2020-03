Coronavirus : "La citadelle est fermée depuis ce matin", annonce Martine Aubry sur France Bleu Nord

Le parc de la citadelle est fermé depuis ce vendredi matin. Martine Aubry l'a annoncé en direct sur France Bleu Nord. "La citadelle est interdite depuis 8h ce matin. La décision a été prise hier soir. J'ai pris cette décision après accord avec le préfet".

Le parc fermé le jour du printemps

La maire de Lille veut éviter tout rassemblement. Malgré le confinement lié à l'épidémie de coronavirus, de nombreux promeneurs et joggeurs continuaient de fréquenter la citadelle. Jeudi, les policiers nationaux et municipaux ont contrôlé 350 personnes et ont dressé 18 procès verbaux dans le parc.

Martine Aubry a précisé que les maires de Lambersart et Saint-André-Lez-Lille partageaient son point de vue et allaient fermer le parc de la citadelle de leur coté. Ironie du sort, le parc est fermé le premier jour du printemps.

"Il faut maintenant que tout le monde comprenne qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est rester chez soi et ne sortir que pour des raisons alimentaires, médicales. Et si on va se promener, on se promène à côté de chez soi et peu de temps. On ne va pas passer l'après-midi à la citadelle de Lille", a insisté la maire de Lille.

"Sans confinement quasi total, on n'arrivera pas à endiguer ce problème sanitaire majeur"

Rappelons que le footing est autorisé mais à côté de chez soi. Votre parcours doit se situer dans un rayon de 2 km maximum autour de votre habitation. "Vous pouvez courir une demi-heure autour de chez vous mais pas vous amalgamer dans un lieu public comme la citadelle", a réitéré Martine Aubry.

Les autres parcs et jardins de la ville de Lille étaient déjà fermés au public depuis mercredi. "On s'est rendu compte que malgré les agents qui demandaient aux parents de ne pas laisser jouer les enfants côte à côte, ce n'était pas respecté", a déploré l'élue, "J'en suis moi même désolé mais il faut se dire que sans confinement quasi total, on n'arrivera pas à endiguer ce problème sanitaire majeur".