Coronavirus : la colère d'une infirmière rennaise face à la pénurie de masques

Une infirmière libérale dans le secteur de Rennes Sud tire la sonnette d'alarme, sa collègue et elle-même se mettent en danger ainsi que leur patientèle dû à un manque grandissant de masques. Marie* se dit choquée et effarée des consignes fixées par l'Ordre des Infirmiers de Bretagne.

Des consignes "scandaleuses"

Pour travailler pendant l'épidémie de Coronavirus, Marie et sa collègue ont des mesures à prendre :comme porter des masques, se laver les mains. "Mais nous avons reçu un mail de l'Ordre Infirmier de Bretagne nous demandant de ne plus porter de masques si nous ne sommes pas face à des cas avérés par souci d'économie", s'énerve-t-elle.

"_On trouve ça scandaleux puisqu'_on sait qu'il y a des cas non diagnostiqués, nous-mêmes pourrions être porteuses du virus", s'indigne l'infirmière avant d'ajouter que les consignes restent floues et que les pharmacies les informent qu'elles se restreindre à 18 masques chirurgicaux par semaine.

Porter un masque six heures au lieu de trois

"En sachant qu'un masque doit se porter entre trois ou quatre heures maximum, là on nous le recommande de le porter jusqu'à six heures sans y toucher, rapporte Marie. On refuse ces consignes, ce serait nous mettre en danger ainsi que nos patients."

Marie et sa collègue sont évidemment très inquiètes, "je ne sais même pas si j'ai des cas parmi ma patientèle, je ne sais pas moi-même si je suis porteuse."

A la limite, ne nous applaudissez pas mais restez chez vous

Autre source d'inquiétude : l'insouciance persistante des Français face au virus. "Je vois encore trop de gens dehors. C'est la seule chose qu'on vous demande, à la limite ne nous applaudissez pas mais restez chez vous."

* Son prénom a été modifié.