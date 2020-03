Coronavirus : la colère et le désarroi des patrons alsaciens du BTP

Jean-Luc Wiedemann, le président de la Fédération française du bâtiment dans le Bas-Rhin a écrit ce jeudi à la préfète du Bas-Rhin et du Grand Est pour exprimer toute la colère et le désarroi des entrepreneurs du BTP. Il s’insurge contre le double discours gouvernemental : "Nous ne pouvons être à la fois en guerre (sanitaire) et accepter de laisser des salariés mettre leur vie en danger, alors que toute la population est confinée".

La liste des interrogations, des griefs et des craintes est longue. Pour assurer la sécurité de leurs salariés, les entreprises manquent de masques et de gel hydroalcoolique en quantité suffisante. "Nous n'avons pas à disposition assez d'équipements de protection individuelles, on est retourné au bureau pour voir si on avait encore des masques pour les donner au personnel soignant, car la priorité est là", témoigne Laurent Astier, qui dirige une entreprise du BTP, basée à Mulhouse. Sur certains chantiers, il est compliqué de respecter les distances de sécurité, pour certains ouvrages notamment.

La crainte des accidents

Les patrons redoutent aussi que les personnels du SAMU, débordés en Alsace par la crise du coronavirus, ne puissent intervenir en urgence en cas d’accident. Ils se demandent s’ils peuvent poursuivre les chantiers chez les particuliers confinés.

Autre souci, 80% des fournisseurs ont arrêté leur activité et les matériaux pourraient rapidement manquer, comme la main d’œuvre d'ailleurs. Certains ouvriers alsaciens du BTP sont déjà atteints par le coronavirus, d’autres refusent de travailler en évoquant le droit de retrait. Et Laurent Astier les comprend : "Vu le contexte actuel, on demande aux salariés de rester chez eux impérativement, de ne voir personne, je vois mal comment on peut leur expliquer qu'ils doivent être sur les chantiers de 7h à 16h30, pour moi, c'est un non-sens".

En attendant d'avoir de la part des autorités des réponses à toutes leurs interrogations, les responsables bas-rhinois du bâtiment estiment "qu'il est donc impossible de poursuivre l’activité sur chantier sans propager encore davantage cette pandémie".