Coronavirus : la collecte des bacs jaunes reprend partiellement dans la métropole nantaise

La collecte des déchets recyclables va reprendre, ce mercredi, dans la métropole nantaise. Du moins, partiellement. Après deux semaines d'arrêt, les éboueurs vont à nouveau vider les bacs jaunes et ramasser les poubelles de la même couleur sur les sites où la production de déchets est importante comme dans les habitats collectifs et les entreprises dont l'activité n'a pas cessé. Les résidents de maisons individuelles sont quant à eux invités à conserver au maximum leurs déchets recyclables à leur domicile.

Les déchets recyclables exceptionnellement incinérés

Dès mercredi 1er avril, certains commerces comme les pharmacies ou les enseignes alimentaires, les gendarmeries ou encore les centres pénitentiaires verront leurs poubelles jaunes ramassées par les agents de la Métropole. Dans ces sites où "le stockage devient impossible, la collecte des bacs ou sacs jaunes se fera [...] exceptionnellement aux mêmes jours de sorties des bacs bleus." Compte tenu de la fermeture momentanée du centre de tri Arc en ciel, en raison du confinement, les déchets seront exceptionnellement incinérés et viendront par la même occasion alimenter, en partie, le réseau de chaleur urbain.

Nantes Métropole demande par ailleurs aux propriétaires ou locataires d'habitats individuels de garder autant que possible les déchets et emballages recyclables "_pendant la durée de la crise pour qu’ils puissent ensuite, dès la réouverture du centre de tri, être à nouveaux collectés et recyclé_s". Elle rappelle également que les mouchoirs, les masques et les gants usagés ne doivent pas être jetés dans les poubelles jaunes mais dans un sac plastique dédié et résistant, soigneusement fermé et conservé 24 heures, avant qu'il ne soit envoyé dans la poubelle bleue. Quant aux déchetteries et aux colonnes de dépôt des textiles de la métropole, elles restent fermées jusqu'à nouvel ordre.