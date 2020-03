Coronavirus : les courses "Veni Vici" reportées dans le Gard

Le Coronavirus continue de progresser en France et le gouvernement interdit désormais tous les rassemblements de plus de 1000 personnes. Une situation exceptionnelle qui pousse les organisateurs de la "Veni Vici" à reporter la course prévue au mois d'avril dans le Gard.

Le Coronavirus progresse en France, la barre des mille cas a été franchie. Au total 1 412 personnes sont contaminées dans le pays selon le dernier bilan annoncé ce lundi 9 mars par le directeur général de la Santé. Conséquence : des événements sont annulés et le gouvernement interdit les rassemblements de plus de 1 000 personnes. Face à cette situation inédite, les organisateurs de la "Veni Vici", ont décidé de reporter la course, les randonnées et les balades gourmandes au 12 septembre. L'événement devait avoir lieu le 18 avril.

Ne pas prendre de risque

L'annonce du gouvernement dimanche 8 mars a été décisive selon Benoît Goiset, co-organisateur de l'événement : "Dans le contexte actuel, c'est la décision la plus sage et raisonnable. Ce qui a guidé le choix du report c'était le risque d'annulation au dernier moment si on maintenait le rendez-vous. On ne voulait pas prendre ce risque."

La "Veni Vici", qui propose des courses de 12 à 65 kilomètres de Nîmes à Uzès via le Pont du Gard ou encore les tunnels de Sernhac, devrait rassembler au moins 3 000 sportifs et curieux dans le Gard à la rentrée prochaine. Un événement à suivre sur France Bleu Gard Lozère.