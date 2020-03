Coronavirus : la crainte des bénévoles des Restos du Coeur

" On y pense". Marie Vila, responsable hygiène et sécurité alimentaire aux Restaurants du Coeur de la Sarthe, suit au jour le jour l'évolution de l'épidémie de Coronavirus. "C'est difficile à prévoir mais on n'exclut pas que le virus provoque une baisse de fréquentation des supermarchés ce week-end". Ce serait une mauvaise nouvelle pour l'association caritative qui organise à partir de vendredi sa grande collecte nationale. Plus de 600 bénévoles seront postés dans 75 supermarchés de la Sarthe pour récolter vos dons. " Il y a aussi la possibilité de faire un don en ligne si vos faîtes vos courses sur internet" rappelle la responsable hygiène et sécurité alimentaire des restos. L'association créée par Coluche a déjà pris des mesures pour protéger autant que possible, bénévoles et bénéficiaires. "Des consignes ont été passées. Lavage des mains, prise de température régulière. Nous devrions aussi recevoir des masques prochainement".

Réécoutez l'interview de Marie Vila

Près d'un million de repas distribués chaque année dans le département.

Cette collecte est cruciale pour les restos car elle alimente les stocks jusqu'à l'hiver. Chaque année, l'association distribue près d'un million de repas aux 6075 bénéficiaires des restos en Sarthe. " Des personnes seules, des familles monoparentales mais aussi de plus en plus de retraités et d'étudiants". En plus des pâtes, du riz et des produits alimentaires basiques, il y a aussi besoin de conserves de poissons. Et puis, il y aussi les produits non alimentaires : "couches, produits d'hygiène, produits d'hygiène féminine et même des produits ménagers" note Marie Vila qui lance aussi un appel aux bénévoles. " Il y a toujours besoin de bonnes volontés. Nous ne manquons pas d'aide ponctuelle mais il faut aussi des personnes qui s'engagent sur la durée". L'association sarthoise cherche un ou une président(e). Si vous êtes intéressé vous pouvez contacter l"association par mail à cette adresse cyrielle.houbin@restosducoeur.org