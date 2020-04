Coronavirus : avec la crise, le Secours populaire de Haute-Garonne voit émerger une nouvelle précarité

Le gouvernement versera le mois prochain une "aide d'urgence" de 150 euros par famille bénéficiaire du RSA ou de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS), à laquelle s'ajouteront 100 euros par enfant. Ceux qui ont des aides au logement auront 100 euros par enfant.

Dépenses alimentaires multipliées par deux

Ce plan de soutien est-il suffisant ? Houria Tareb la secrétaire générale du Secours populaire en Haute-Garonne essaie de voir le côté positif : "C'est jamais suffisant mais c'est un plus pour des personnes en grande précarité qui ont _multiplié leurs dépenses alimentaires par deux depuis le début du confinement car les enfants ne vont plus à la cantine_. Ce sera un bol d'air pour certains"

Une population jusque-là invisible

Houria Tareb raconte aussi que le rôle du Secours populaire a changé en Haute-Garonne. _"_Nous recevons deux fois plus de personnes dans nos permanences d'accueil, précise la responsable du Secours populaire, on est inquiet pour ces personnes invisibles jusqu'à présent en tout cas qui ne venaient pas dans nos permanences d'accueil : les travailleurs intérimaires, les auto entrepreneurs... Des personnes en très grande précarité qui n'avaient pas d'économie pour faire face et qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien".

On voit arriver des travailleurs intérimaires, des auto-entrepreneurs... Des personnes qui n'avaient pas d'économie pour faire face et qui nous sollicitent pour payer le loyer ou les charges.

"Pour eux c'est très difficile de faire la démarche de venir nous voir et c'est un public qui nous sollicite pour des aides financières (loyers, charges etc ...)" L'association n'a pas toujours de réponses à apporter comme l'explique Houria Tareb : "c'est problématique pour nous parce que nous n'avons pas de réserves d'argent pour les aider. Nous avons du arrêter nos activités aussi"

Appel aux dons financiers

Heureusement avec le confinement, le Secours populaire bénéficie de nombreux coups de pouce. Plus de 170 volontaires se sont manifestés pour faire du bénévolat à Toulouse. "On est bien aidé" sourit la secrétaire général de l'antenne haut-garonnaise. "On a pas mal de dons de producteurs de légumes ou de restaurateurs qui nous ont donné leurs stocks mais aujourd'hui on a besoin de dons financiers pour des étudiants qui n'arrivent pas à payer leur loyer par exemple"

