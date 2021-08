Coronavirus : "La crise sanitaire n'est pas derrière nous", avertit Emmanuel Macron

La quatrième vague de l'épidémie de coronavirus place la France dans une situation sanitaire "plus que délicate" et "impose notre mobilisation", a déclaré mercredi Emmanuel Macron en ouverture d'un conseil de défense et de sécurité sanitaire en visioconférence depuis le fort de Brégançon (Var).

"Nous avons dépassé en début de semaine les 9.000 hospitalisations pour COVID", a-t-il précisé, en soulignant que "la barre des 1.600 patients en réanimation a également été franchie". "La crise sanitaire n'est pas derrière nous, très clairement, nous allons vivre pendant encore plusieurs mois avec le virus", a averti le chef de l'État.

"Dramatique" aux Antilles, "préoccupant" dans d'autres régions

Emmanuel Macron a déploré "la situation dramatique" en Martinique et en Guadeloupe, où un nouveau confinement strict fait son retour. Mais il a aussi évoqué "l'état des lieux préoccupant" en régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et Occitanie, où le taux d'incidence dépasse les 500 cas pour 100.000 et fait craindre une montée de la pression hospitalière.

En Occitanie, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nouvelle-Aquitaine, le plan blanc a d'ores et déjà déclenché pour renforcer les capacités d'accueil dans les hôpitaux.

"Un scénario d'urgence est aujourd'hui devant nous", cette situation "implique la solidarité inconditionnelle de la Nation" et offre "la démonstration cruelle" que "la vaccination est le moyen le plus efficace" face au virus, a martelé le chef de l'Etat.