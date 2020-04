Coronavirus : les circuits courts sont privilégiés, les petits abattoirs tournent à plein régime

L'abattoir de Valençay n'a jamais connu une telle activité. Depuis le 16 mars, date du début du confinement, l'augmentation en terme de tonnage est significative pour cette structure qui a reçu une autorisation pour exploiter jusqu'à à 600 tonnes.

Claude Doucet est le Maire de Valençay, vice président du conseil départemental et secrétaire général des Maires de l'Indre : " Nous avons une augmentation du tonnage qui se situe entre 15 et 20% depuis le 16 mars dernier. Nous sommes en progression constante notamment sur les dernières journées d'abattage. C'est essentiellement sur le porc avec l'arrivée des beaux jours, pour les grillades par exemple, que la progression est sensible." Incontestablement les Français ont choisi les circuits courts. Le confinement a vraiment changé les habitudes. Les éleveurs sont bien sûr satisfaits, ils souhaitent comme l'ensemble de la filière que les abattoirs soient toujours opérationnels. En ce moment il y a des règles et des consignes sanitaires nouvelles liées bien entendu au Coronavirus.

L'abattoir de Valençay, petite commune de 2400 habitants du nord de l'Indre se porte bien depuis ce confinement. Le Maire Claude Doucet le confirme : "Non seulement c'est une très bonne nouvelle pour _notre abattoir qui a obtenu l'autorisation pour abattre 600 tonnes par an. Et pour nous, il est important d'aller au delà de ces 600 tonnes et peut-être de prévoir d'autres aménagements si l'augmentation des volumes se confirme._"

Et Claude Doucet en est persuadé ,il y aura un avant et un après confinement : " Il y a une prise de conscience aujourd'hui de la population qui désire avoir des repas de qualité avec des produits de qualité et donc de proximité. Et nous répondons en plus à d'autres questions. A savoir traiter en circuit court, de la production à l'abattage et nous traitons aussi par circuit court la vente. On évite du même coup, une pollution importante avec des transports qui me paraissent quelques fois démesurés." Une fois le déconfinement progressif lancé, les habitudes ne vont pas changer du jour au lendemain. Il faudra surtout faire un bilan quand ce virus sera devenu inoffensif pour savoir si la population a vraiment gardé ses bonnes habitudes alimentaires.