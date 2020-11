Confinement : la Croix-Rouge cherche une soixantaine de bénévoles dans la Drôme

Depuis le début du nouveau confinement, la Croix-Rouge a vu le nombre de ses bénéficiaires doubler dans la Drôme. L'association vient d'activer sa cellule de crise et cherche à recruter une soixantaine de bénévoles dans le département. "Le but c'est de pouvoir créer une sorte de réserve de volontaires qui pourraient nous aider à Valence, Romans-sur-Isère ou encore à Montélimar, explique Michel Faure, le vice-président de la Croix-Rouge 26.

"Les gens ont moins de temps libre que lors du premier confinement" -Michel Faure, vice-président de la Croix rouge 26

Comme de nombreuses associations, la Croix-Rouge manque de bras en pleine épidémie de Covid, d'autant que la plupart de ses bénévoles ont plus de 65 ans, "c'est la tranche d'âge la plus à risque face au virus alors ils vont très peu sur le terrain", poursuit Michel Faure.

"On a encore plus de difficultés à recruter cette fois car beaucoup de gens continuent de travailler, ils ont moins de temps libre que lors du premier confinement." Actuellement toute bonne volonté est la bienvenue, même une demie-journée par semaine.

Livraisons de repas et de médicaments à domicile

L'association a besoin de bénévoles pour assurer les maraudes et pour son service d'écoute et de livraison solidaire La Croix-Rouge chez vous. "Comme au printemps dernier, on intervient chez les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles, détaille le vice-président de la Croix rouge 26. On livre les courses, les médicaments sur ordonnance, on leur apporte un peu de compagnie."

Si vous souhaitez apporter votre aide à la Croix-Rouge 26, vous pouvez le faire savoir au 06 48 38 61 73 ou envoyer un mail sur dt26@croix-rouge.fr