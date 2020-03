Coronavirus : la Croix-Rouge de la Somme continue à venir en aide aux personnes isolées

En pleine pandémie de coronavirus, la Croix-Rouge a cessé certaines activités comme les cours de français, la formation aux premiers secours mais elle poursuit la distribution alimentaire dans la Somme et "nous poursuivrons cette activité aussi longtemps que ça nous sera possible compte-tenu des difficultés qui risquent d'arriver en matière d'approvisionnement et de l'état de santé de nos bénévoles" a expliqué Michel Cadet, le président de l'association dans le département, invité de France Bleu Picardie ce lundi à 8h10.

Un numéro pour maintenir le lien

Dans ce contexte, la Croix-Rouge a mis en place un nouveau service "Croix-Rouge chez vous" pour les personnes isolées, non accompagnées. En appelant le 09.70.28.30.00, disponible 7 jours sur 7, de 8h à 20h, les personnes peuvent notamment bénéficier d'une écoute et d'un soutien psychologique, d'informations sur la situation et peuvent passer commande pour des produits alimentaires, d'hygiène, des médicaments. Les personnes sont ensuite en fonction des besoins, réorientées vers le département de la Somme.

Besoin de bénévoles et appel aux dons

Pour continuer à fonctionner, la Croix-Rouge lance un appel aux "bénévoles d'un jour" c'est-à-dire des personnes qui ne sont habituellement pas bénévoles au sein de l'association mais qui pourraient rendre service. "Nous ne serons jamais trop dans cette situation" insiste Michel Cadet, le président de la Croix-Rouge dans la Somme. Elle appelle aussi aux dons à l'adresse suivante : Croix-Rouge Française, Urgence Covid 19, CS 20011 59865 Cedex 9.

L'interview de Michel Cadet, président de la Croix-Rouge dans la Somme est à écouter ici.