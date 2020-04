Coronavirus : la Croix Rouge multiplie ses actions dans l'Yonne

La Croix Rouge est sur le terrain, "sur roues et chez vous". L'association multiplie ses interventions dans le département de l'Yonne pendant l'épidémie.

Dans un communiqué, l'association rappelle que l’aide alimentaire, action historique de la Croix-Rouge française, est maintenue pendant la crise sanitaire sous forme de distribution de denrées dans les unités locales.

Les bénéficiaires reçoivent leurs colis composés de produits diversifiés et de qualité. Il leur est formellement demandé de respecter les mesures d’hygiène et de protection mises en place pour tous. L'aide alimentaire peut être livrée à domicile à la demande des bénéficiaires dans des cas particuliers (comme celui d'une personne seule devant garder des enfants …).

La Croix-Rouge sur roues

Doté d’un camion spécialement équipé, le dispositif itinérant permet d’aller à la rencontre de personnes en grande précarité en zones rurales et périurbaines. Elles sont accueillies au point de rencontre désigné par les mairies et bénéficient d’une aide alimentaire.

La Croix-Rouge sur roues a vocation à desservir progressivement tous les territoires du département selon les jours : Joux-la-Ville, Aillant-sur-Tholon, Courson-les-Carrières, Bléneau, L’Isle-sur-Serein, Champignelles ,Ouanne ,Rogny-les-Sept-Écluses,Massangis, Charny-Orée-de-Puisaye ,Saint-Privé et à partir du lundi 4 mai, et tous les 1ers lundis du mois, le camion de la Croix-Rouge sur roues s’arrêtera également à Guillon (Guillon-Terre-Plaine).

Les maraudes à Auxerre et Sens

Les maraudes sont assurées par une équipe de bénévoles formés à cette mission : ils vont à la rencontre de ceux qui sont à la rue afin de maintenir ou de recréer du lien social. Les tournées, à jours et heures fixes, permettent aux personnes isolées de repérer ce dispositif mobile d’aide.

L'activité va être étendue jusqu’au 31 mai 2020.

À Auxerre, les maraudes ont lieu les lundis soir, mercredis soir et vendredis soir jusqu’au 30 avril 2020, puis à partir du vendredi 1er mai, elles se dérouleront les mardis soir et vendredis soir, jours fériés inclus.

À Sens, les maraudes ont lieu les jeudis soir.

"L'organisation pourra être modifiée après le 11 mai" précise l'association en fonction des dispositions « post-confinement » qui seront prises.

Les actions de la Croix Rouge, dans le cadre du Covid-19 :

Hébergement en hôtel :

Pour assurer la sécurité sanitaire des SDF et accompagner le confinement imposé à l’ensemble de la population, un hébergement en hôtel a été mis en place pour les SDF. Ce dispositif d’hébergement est géré par le 115.

Les maraudeurs assurent le portage de sacs alimentaires pour l’ensemble des repas journaliers. Ces colis sont préparés à l’unité locale avant chaque maraude.

Cet accompagnement, prévu jusqu’au 30 avril, sera probablement prolongé jusqu’au 31 mai.

Croix-Rouge chez vous :

Il s’agit d’un dispositif d’écoute et de livraison alimentaire à domicile, destiné à toute personne vulnérable en situation d’isolement social.

N° d’appel (n° vert) : 09 70 28 30 00 (7 j / 7 de 8 h à 20 h)

Les denrées de première nécessité, produits d’hygiène et médicaments sur ordonnance, sont commandés via le numéro national, achetés et livrés par les équipes de la Croix-Rouge de chaque unité locale.

« Allô, comment ça va ? »

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, ce dispositif téléphonique permet aux personnes particulièrement impactées psychologiquement d’entrer en contact avec un professionnel qui assurera une écoute bienveillante, identifiera les besoins et proposera éventuellement une orientation vers un dispositif Croix-Rouge ou extérieur.

N° d’appel : 07 56 99 88 94 (7 j / 7 de 8 h à 12 h)

Transport de SDF présentant certains symptômes du COVID-19 :

Une équipe de secouristes participe au transport de personnes suspectées d’être contaminées, avec une ambulance de la Croix-Rouge, vers le centre de desserrement de Charbuy, pour confinement et surveillance médicale.

Le protocole de sécurité sanitaire est scrupuleusement respecté par les secouristes qui acceptent la mission.

Accueil des familles dans les EHPAD :

A l’EHPAD d’Aillant-sur-Tholon, des bénévoles interviennent afin d’accueillir les familles qui viennent rendre visite aux résidents. Un protocole sanitaire strict a été mis en place afin de protéger la santé des pensionnaires.

La Croix-Rouge interviendra prochainement dans d’autres EHPAD et notamment à celui d’Ancy-le-Franc.

Les unités locales de la Croix-Rouge

La Délégation territoriale de l’Yonne de la Croix-Rouge est basée au 29, avenue des Cosmonautes à Migennes aux côtés de cinq unités locales pour l'auxerrois-puisaye , l'avallonnais, le centre Yonne (Joigny, Migennes et St Julien du Sault ) , le nord Yonne avec Sens et St Martin sur Oreuse et le florentinois à St Florentin.