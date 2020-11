Coronavirus : la deuxième vague de l'épidémie continue de déferler en Normandie

Deux semaines après le reconfinement, ses effets se sont toujours attendre sur la deuxième vague de l'épidémie. Le bilan s'alourdit encore en Normandie. Le pic semble encore loin. Mais on constate une baisse du taux d'incidence depuis une semaine.

Cela fera deux semaines ce vendredi que le deuxième confinement est entré en vigueur en France. A quelques heures de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex ce jeudi soir, où en somme nous en Normandie ?

Si la circulation du virus semble freiner un peu avec un taux d'incidence en baisse depuis une semaine dans la région, le reconfinement n'a pas d'effets dans les hopitaux. La situation reste tendue dans les services de réanimation.

Le pic de la première vague largement dépassé

Selon les chiffres de Santé Publique France, 1 379 personnes sont hospitalisées au mercredi 11 novembre, soit 183 de plus en une semaine seulement. Cela fait déjà un moment le pic de la première vague a été dépassé. Il remonte 10 avril dernier avec 741 personnes hospitalisées.

En Normandie, 172 patients sont en réanimation. C'est 24 de plus en sept jours. On se rapproche de jour en jour du pic du 7 avril dernier. A cette date, on comptait 225 patients en soins intensifs. Actuellement le taux d'occupation des lits de réanimation atteint 71,7%

La Seine-Maritime, département le plus touché

La deuxième vague de l'épidémie touche particulièrement la Seine-Maritime. Le départment représente pratiquement la moitié des cas en Normandie. 642 personnes sont hospitalisées à la date du 11 novembre. 86 patients occupent un lit en réanimation. Le Cavaldos est deuxième, suivi de l'Eure et de la Manche. L'Orne est le département le plus épargné dans notre région. Mais le virus

On enregistre 834 décès depuis le début de l'épidémie en Normandie. Depuis une semaine, 113 personnes sont décédées. A l'inverse, 3 467 malades sont rentrés chez eux après un séjour à l'hopital.

Le taux d'incidence en baisse, sauf dans la Manche

Les effets du confinement commencent à se faire ressentir en Normandie puisque le taux d'incidence est en baisse depuis une semaine. Il est de 316,6 cas pour 100 000 habitants au dimanche 8 novembre contre 366,8 une semaine plus tôt. Mais la circulation du virus reste très importante. Rappelons que le seuil d'alerte a été fixé à 50 cas pour 100 000 habitants par les autorités sanitaires.

C'est en Seine-Maritime que le coronavirus circule le plus. Le taux d'incidence atteint 385,9 pour 100 000 habitants dans ce département. L'Eure est juste derrière avec 320,3 cas pour 100 000 habitants. L'Orne enregistre un taux d'incidence de 296,1. Dans le Calvados, il atteint 271.

La Manche est le département où le taux d'incidence est le plus faible avec 211,5 cas pour 100 000 habitants. Mais la circulation du virus progresse puisque ce taux d'incidence est en hausse sur une semaine quand il diminiue dans les autres départements.