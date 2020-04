Coronavirus : la distribution de masques s'organise à Sète

La distribution de masques s'organise à Sète. La ville va recevoir 130 000 masques de la part du département et la première distribution se fera le dimanche 10 mai toute la journée. Elle sera réalisée dans les bureaux de vite habituels pour ceux qui sont inscrits sur les liste électorales Pour les autres, ce sera dans l'un des 3 antennes de la mairie ou via le réseau des CCASS (notamment pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer). Plus en détails :

- Pour les Sétois inscrits sur les listes électorales, il faut se présenter à son bureau de vote habituel muni d’une pièce d’identité et du livret de famille.

- Pour les Sétois non-inscrits sur les listes électorales, il faut se présenter dans l’une des 3 Mairies (Hôtel de Ville, mairie annexe de la Corniche, mairie annexe de l’Ile de Thau), muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité, à compter du lundi 11 mai.

- Pour les personnes qui ne pouvent pas se déplacer : elles doivent faire une procuration (lettre manuscrite) et copie de pièce d’identité et la donner à leurs proches. Chaque personne peut disposer de deux procurations.

Les personnes vulnérables peuvent se rapprocher du CCAS de la Ville pour l’obtention de masques.

Tous les détails de l’organisation de la distribution seront communiqués à compter de lundi 4 mai sur le site internet de la Ville : sete.fr