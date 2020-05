Coronavirus : La distribution des masques a commencé à Niort

C'est la pleine période des distributions de masque en vue du déconfinement prévu le 11 mai. A Niort, elle a commencé ce mercredi matin. Distribution dans un premier temps de 1700 masques en tissu réutilisables au domicile des personnes âgées ou fragiles qui sont inscrites dans le ficher canicule de la ville ou au CCAS.

"J'ai 26 points de livraison", raconte Dominique Six, adjoint au maire de Niort, un plan du quartier de la Tour Chabot dans les mains. Arrivée chez Marcelle. "C'est bien, je me demandais comment j'allais en avoir un. J'ai 90 ans, je peux aller nulle part, sauf au supermarché", explique la nonagénaire qui aura besoin du masque pour voir son médecin.

Des masques "fabriqués à Courlay, dans les Deux-Sèvres, ou dans une entreprise bordelaise. Ils sont en tissu, lavables 50 fois, soit à la main avec un coup de fer pour les sécher ou du lavage à 60°", précise Dominique Six.

Retrait des masques pour le reste de la population à partir du 12 mai

Pour le reste de la population, le retrait se fera dans 20 lieux, se fera à partir du 12 mai. Il faut s'inscrire sur le site de la Ville, Vivre à Niort à partir de ce jeudi 7 mai à 14h et choisir un lieu de retrait, un jour et un créneau horaire.

Il faudra se présenter à l'heure du rendez-vous, muni des pièces d’identité des membres du foyer, d'un justificatif de domicile, du livret de famille et du mail d'accusé de réception de votre réservation. Il sera possible de retirer pour autrui à la condition d’avoir réserver au préalable un créneau horaire de retrait (un rendez-vous par foyer) sur présentation des pièces d’identité et du justificatif de domicile des personnes pour lesquelles on se déplace.

Les personnes qui n’ont pas accès à internet pourront, à compter du lundi 11 mai à 9h, appeler le numéro vert de la Ville, 0 800 88 13 29.