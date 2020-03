Coronavirus : la Fédération française de rugby suspend tous les entraînements et les matchs

La Fédération française de rugby publie ce vendredi 13 mars un communiqué pour suspendre tous les entraînements et les matchs pour limiter la propagation du coronavirus.

Suite aux annonces d'Emmanuel Macron ce jeudi soir, la Fédération française de rugby a décidé ce vendredi matin de suspendre l'ensemble de ses compétitions.

Cela signifie que l'ensemble des entraînements, des rassemblements et des compétitions sont annulés jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce "que les conditions sanitaires permettent leur reprise". La Fédération va plus loin que les préconisations du président de la République et du préfet qui estimait ce vendredi matin sur France Bleu Périgord qu'il n'interdisait pas les entraînements sportifs sauf en cas de foyer épidémique dans une commune.