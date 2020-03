Coronavirus : la Fédération française du bâtiment dans le Doubs réclame "des directives claires de l'Etat"

"La seule directives que l'on reçu est le respect des mesures barrières", déplore Dominique Viprey, le président de la Fédération française du bâtiment dans le Doubs. Il était l'invité de France Bleu Besançon, ce dimanche 21 mars.

Depuis le déclenchement du confinement, mardi 17 mars, pour permettre d'endiguer la pandémie de coronavirus, "aucune directive claire n'a été donnée par les pouvoirs publics. Ils sont irresponsables. Nous demandons un moratoire, au moins d'une dizaine de jours pour pouvoir s'organiser", précise Dominique Viprey.

En attendant une réaction de l'Etat, la plupart des chantiers dans le Doubs ont été fermés pour risque de contamination ou parce que des particuliers craignaient une propagation par les artisans, par exemple.

Un vrai risque pour les professionnels

Aujourd'hui travailler sur un chantier fait encourir un vrai risque pour les professionnels, assure la Fédération française du bâtiment dans le Doubs. "S'ils sont contaminés, ils peuvent contaminer leurs collègues de chantier mais aussi leur entourage. Ils n'ont pas non plus de matériels pour se protéger. Nous n'avons pas de masques, pas de gel hydroalcoolique et puis cela reste difficile de se laver les mains régulièrement sur un chantier", explique Dominique Viprey, qui ajoute qu'avec la fermeture des restaurants, cela complique les journées des ouvriers et des artisans dans le Doubs.

Un élan de solidarité

Malgré les difficultés du quotidien, la Fédération française du bâtiment dans le Doubs n'en a pas oublié de soutenir les professionnels soignants, en ce temps de crise du coronavirus. Des charlottes, des combinaisons de peinture et des gants de chantier ont été donnés à la Clinique Saint-Vincent.