Coronavirus : la feria d'Arles annulée, le directeur des arènes en propose une en ligne

C'est la première fois depuis sa création que la feria d'Arles, prévue du 10 au 13 avril, est annulée. Dans une vidéo postée sur la page Facebook des arènes, le directeur Jean-Baptiste Jalabert annonce la mise en place d'une "feria de confinement" virtuelle. Tous les jours, à l'heure prévue des corridas, des vidéos de 15 à 20 minutes seront mises en ligne avec les meilleurs moments des faenas qui ont eu lieu dans ces arènes les éditions précédentes. "On essaie de penser aux aficionados confinés chez eux, confie Jean-Baptiste Jalabert. C'est pour se soutenir mutuellement et apporter un peu de légèreté à tous ceux qui auraient aimé se retrouver à Arles pour cette feria pascale."

Une feria "online" également à Nîmes

À Nîmes aussi, les aficionados se mobilisent pour créer une feria virtuelle avant celle de Pentecôte. Olivier Jalaguier, créateur du cercle de réflexion Mania Nîmes propose en attendant d'organiser une feria via les réseaux sociaux, du 17 au 20 avril.

Une feria "pour de vrai" avec des extraits de faenas, mais pas seulement. "Il y aura aussi des spécialistes de l'apéritif avec des débats pour expliquer la corrida qu'on vient de voir. On pourra aussi proposer des cours de Sévillane ou de flamenco. Il y aura des DJ pour animer les fins de nuit. On propose aussi à des fanfares de se réunir pour créer une fanfare virtuelle, des lectures pour le prix Hemingway,... Il y aura tout, sauf l'odeur d'urine !"

Des artistes pourront également faire découvrir leurs œuvres via la page Facebook spécialement créée : Feriadenîmes2millevin.

Toujours l'incertitude concernant la feria de Pentecôte à Nîmes

Du côté de la mairie de Nîmes, on indique qu'aucune décision n'est prise à l'heure actuelle concernant la feria de Pentecôte. Tout dépendra des informations données par le gouvernement, notamment pour les modalités du déconfinement. On ignore toujours quelles sont les régions qui pourront en bénéficier en premier. On ignore également si les rassemblements de masse pourront être organisés juste après. Le maire de Nîmes a demandé ses services de plancher sur des scénarios alternatifs.