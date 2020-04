Coronavirus : la feria de Béziers à son tour annulée

Après Nîmes et Arles, Béziers annule à son tour sa feria cet été. Robert Ménard attendait l'intervention d'Edouard Philippe pour prendre sa décision. Maintenir le rendez-vous était non seulement risqué, mais aussi trop compliqué.

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est désormais officiel, il n'y aura donc pas de feria cet été à Béziers du 12 au 16 août 2020. La 52e édition est annulée. Robert Ménard vient de prendre sa décision. Il y a quinze jours, le maire était pessimiste, mais il attendait l'intervention du Premier ministre à l'Assemblée nationale pour se prononcer.

Arles, Nîmes et Bayonne avaient déjà pris la décision d'annuler les rendez-vous taurins. Les aficionados espéraient que celle de Béziers, plus tardive dans la saison survive au coronavirus . Ce ne sera pas le cas.

Maintenir la feria en août était donc bien trop bien compliqué.

"Je m'y attendais . Honnêtement, ce n'est pas une grosse surprise".

"C'est évidemment plus raisonnable. Personne ne peut imaginer aujourd'hui réunir 700.000 personnes en quatre jours avec des soirées où il y a 200.000 personnes. Ça me semble invraisemblable d'organiser un événement comme celui-là dans ces conditions-là".

C'est la mort dans l'âme que nous prenons cette décisions. C'est un gros choc pour la ville avec des conséquences économiques non-négligeables Copier

On nous explique qu'il faut maintenir les gens à 1.5 m les uns des autres, qu'il va falloir porter, dans tout un tas de lieux, des masques, vous vous voyez faire la fête avec votre voisin avec un masque sur la bouche. C'est tellement surréaliste.

Robert Ménard envisage un rendez-vous décalé en septembre ou octobre prochain.

"On va trouver pour cet été des manifestations culturelles, des spectacles, des rendez-vous festifs de moins de 5.000 personnes en assurant toutes les règles de sécurité. Et on n'exclut pas après le 1er septembre une feria, j'ouvre, les guillemets, mais ''une feria plus restreinte, mais quand même un rendez-vous autour du taureau".