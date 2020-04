Coronavirus : la fermeture d'Orly soulage les riverains de l'aéroport

L'aéroport d'Orly, dans le sud de la capitale, a provisoirement fermé ses portes, ce mardi soir à 23H59. Une décision qui fait face à la chute du trafic aérien depuis l'arrivée de l'épidémie de Coronavirus dans le pays et la mise en place du confinement pour lutter contre la propagation du virus. "On dort mieux depuis quelques jours", savoure Luc Offenstein, président de Oyé349, l’association anti-bruit des riverains de l’aéroport d’Orly

Si le trafic est totalement arrêté depuis ce mercredi, il était déjà fortement ralenti ces derniers jours. "On est passé de 350 à 400 avions par jour à 15, ça n'avait déjà plus rien à voir", précise Luc Offenstein. "On a plus de bruit, moins de pollution, on entend les oiseaux et on respire la forêt, c'est extraordinaire. Le bruit, on ne s'y habitue jamais et c'est une atteinte à la santé. Normalement, on un avion toutes les trois minutes toute l'année, là je n'ai pas été réveillé à 6h15, on est soulagé."