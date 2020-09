Coronavirus : la fermeture des bars à 22h jugée absurde à Montpellier

Pendant 15 jours, les bars de la Métropole de Montpellier et des agglomérations de Lunel et de l'étang de l'Or vont devoir fermer leurs portes à 22h. Décision du préfet pour faire face à la circulation accrue du Covid-19. Certains patrons la juge absurde et pense qu'elle n'aura pas d'effet.

L'arrêté du préfet de l'Hérault demandant aux bars de baisser le rideau à 22h s'applique à partir de ce lundi. Une mesure liée à une circulation accrue du Covid 19 dans la Métropole de Montpellier mais aussi autour de Mauguio et de Lunel, 53 communes au total sont concernées. Dans l'Ecusson à Montpellier ou il y a beaucoup de bars et de pubs les patrons et les clients comprennent cette mesure sanitaire mais certains la juge absurde et doute de son efficacité.

Au Novelty prés de la préfecture la partie restaurant est en travaux, seul le bar fonctionne. Pendant les 15 prochains jours, il devra fermer a 22h. Mohammed Garrouge le patron est amer : "c'est une heure très très importante pour nous. De 22h à minuit beaucoup de gens ont fini de manger et viennent chez nous pour boire un digestif". Mohammed ne va pas réduire son personnel, il compte ouvrir un peu plus tôt le matin pour compenser le manque à gagner.

Deux poids deux mesures

Du côté des clients, on accepte plutôt bien la mesure, en espérant que cela ne dure pas trop. _" Ça va limiter les rassemblements"lâche cette étudiante. "Le Covid remonte en flèche donc c'est une bonne chose après 22h c'est un peu excessif"_ ajoute une autre.

Pour Christophe Dejardin du Bistrot Gilles c'est surtout absurde. Son restaurant est sur la même terrasse qu'un pub. Il aura l'autorisation de fermer 2 heures plus tard ( à minuit pour les restaurants dans tout le département de l'Hérault) : "les clients vont quitter le pub à 22h et venir manger et boire chez moi à 2 mètres, je trouve ça illogique _!"_conclut-il.

Selon lui, tout le monde devrait être logé a la même enseigne. Beaucoup de gérants rappellent aussi que chez eux la clientèle est cadrée, les gestes barrières respectés. Si tout le monde se retrouve dans les appartements pour boire un verre, fermer les bars a 22h ne servira à rien.

Numéro vert

Suite au passage de la métropole de Montpellier en "zone alerte renforcée" au coronavirus, un numéro vert est mis en place a partir de ce lundi matin 8h30 pour répondre à toutes les questions des habitants : le 0 800 710 860

Reportage dans l'Ecusson de Montpellier Copier

Christian Montoy est le patron du Guru. Particularité de son établissement, c'est à la fois un bar et un restaurant. Copier