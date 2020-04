Coronavirus : la filière "Covid" de l'hôpital de Pau

Comme partout en France l’hôpital de Pau s’est réinventé en quelques jours pour créer cette filière "Covid". L’hôpital a enregistré 11 morts, (comme à Bayonne). 18 patients COVID sont hospitalisés à Pau en ce moment. Dont deux en réanimation. Au plus fort de la pandémie, Il y en a eu jusqu’à 11. Reportage au cœur de la filière.

Un plan de crise qui va durer

Cet effort va se poursuivre. Le même dispositif est maintenu et les statistiques qui s’améliorent ne changent rien à l’affaire. La perspective du 11 mai ne modifie pas les choses. L'hôpital attend de voir comment l'épidémie va évoluer les semaines qui vont suivre le 11 mai et les premières mesures de dé-confinement.

On est dans l'adaptation constante. C'est ça qui nous inquiète et qui va nous mobiliser encore, encore et encore. Aujourd'hui il y a toujours une émulation collective. On craint un petit épuisement psychique - la cadre infirmière