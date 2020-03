Coronavirus : la Foire au Jambon aura lieu du 11 au 14 juin

La ville de Bayonne et les artisans salaisonniers ont annoncé ce jeudi matin la date du report de la Foire au Jambon. Elle aura lieu du 11 au 14 juin à Bayonne. Si l'épidémie n'est pas terminée, elle serait alors à nouveau reportée au mois d'octobre.

Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, avait annoncé mardi dernier sur France Bleu Pays Basque que la Foire au Jambon 2020 ne pourrait pas se dérouler le week-end de Paques (du 9 au 12 avril). Conséquence des mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du Coronavirus.

Reportée au mois de juin

Une annulation de la Foire était purement et simplement impensable pour la municipalité. Depuis la parution au Journal Officiel de l'interdiction des manifestations de plus de 1.000 personnes en milieu ouvert et fermé, les services de la ville travaillaient pour trouver une nouvelle date. C'est chose faite : la 558ème Foire au Jambon aura lieu du 11 au 14 juin 2020.

Sous réserve

La nouvelle date de la Foire au Jambon est soumise à l'évolution de l'épidémie de coronavirus. La municipalité fera le point un mois avant. Si l'interdiction de se rassembler devait se prolonger, la Foire au Jambon aurait alors lieu du 8 au 11 octobre 2020.