Coronavirus : la foire aux santons et le marché de Noël de Marseille annulés

Un nouveau coup dur pour les santonniers et artisans de la région : le traditionnel marché de Noël et la foire aux santons de Marseille sont annulés en cette fin d'année en raison de la crise sanitaire.

Le parfum de Noël n'envahira le Vieux-Port à Marseille cette année. L'événement majeur à l'approche des fêtes de fin d'année : le marché de Noël et la foire aux santons sont annulés à cause de la crise sanitaire. C'est la première fois depuis sa création en 1803 que cet événement est annulé. C'est un nouveau coup de massue pour les santonniers en grande difficulté depuis des semaines déjà en raison de nombreux marchés et foires annulés dans la région. Cette période de l'année représente 80% de leur chiffre d'affaires. A cause de ces annulations en cascade ils craignent tout simplement de mettre la clé sous la porte mais aussi la fin de leur profession. Plusieurs santonniers provençaux se sont récemment regroupés pour former l’union des santonniers et demander la possibilité de vendre à l'extérieur de leur atelier.

Peut-être une petite consolation, la Ville de Marseille précise qu’une « réflexion est néanmoins en cours pour le maintien de ces événements dans le strict respect des règles sanitaires et dispositions sécuritaires en vigueur et sous réserve des décisions prises prochainement par le gouvernement et la préfecture »