Coronavirus : la foire brocante de Pont-Salomon n'aura pas lieu cette année

C’est un rendez-vous connu dans toute la région et même au-delà : la foire brocante de Pont-Salomon, en Haute-Loire, n’aura pas lieu cette année. Elle se tient habituellement le premier weekend de septembre et attire entre 40 000 et 45 000 personnes.

Les organisateurs ne voyaient pas comment maintenir le rendez-vous, avec ses centaines de stands, en pleine crise sanitaire. "Il n'y a pas de distanciation sur la foire brocante", résume Lucien Tissot. L'organisateur a donc à regret, décidé d'annuler la foire qui existe depuis 38 ans, une décision tout simplement "raisonnable" selon lui. Il donne donc rendez-vous aux chineurs en septembre 2021.