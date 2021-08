Coronavirus : la foire et le week-end de l'agriculture de Beaucaire annulés

La mairie de Beaucaire indique ce vendredi matin que la foire de la rentrée, prévue le dimanche 5 septembre et le week-end de l’agriculture, prévu les 11 et 12 septembre sont annulés. Les organisateurs précisent que l'application du "pass sanitaire" n'est techniquement pas tenable.

Dans un communiqué publié ce vendredi matin, la mairie de Beaucaire annonce l'annulation de deux manifestations programmées au mois de septembre : "Les dispositions imposées par le gouvernement et désormais validées par le Conseil constitutionnel, qui consistent notamment à rendre obligatoire le « pass sanitaire » pour tous les événements de plus de 50 personnes rendent désormais impossibles l’organisation de la foire de la rentrée, prévue le dimanche 5 septembre, et celle du week-end de l’agriculture, prévu les 11 et 12 septembre. Ces événements, qui attirent chaque année des milliers de visiteurs sur un parcours long, sont donc annulés avec regret, le « pass sanitaire » n’étant pas techniquement tenable sur des manifestations de ce type au vu des dernières contraintes qui nous sont parvenues".

En revanche deux autres manifestations restent maintenues : " « Beaucaire à l’Italienne », prévu le samedi 28 août, place Georges Clemenceau et la « Fête des associations », programmée le samedi 4 septembre à la base nautique municipale, sont en revanche, maintenus en raison de leur compatibilité avec l’organisation du « pass sanitaire » imposé par la loi".

"Délires gouvernementaux"

Dans un deuxième temps, toujours dans son communiqué, la municipalité adresse un sérieux tacle au gouvernement à propos du "pass sanitaire" : "La Ville de Beaucaire déplore les délires gouvernementaux actuels et remercie l’ensemble des agents et élus qui ont travaillé sur la préparation de ces événements depuis plusieurs mois malgré des règles gouvernementales floues et changeant toutes les semaines dans une improvisation aussi permanente que consternante. Elle déplore les effets de ces décisions nationales sur l’activité économique et dénonce l’aberration d’un "pass sanitaire" pour aller par exemple prendre son café ou déjeuner en terrasse. La police municipale aura mieux à faire que de procéder à des contrôles de "pass sanitaire" sur les terrasses des commerces et laissera l’État se débrouiller en la matière".