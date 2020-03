Coronavirus : La foire expo d'Orléans est annulée

La Foire-expo d'Orléans, qui devait avoir lieu du 27 mars au 5 avril 2020 au Chapit'O à Fleury-les-Aubrais, est finalement annulée. 250 exposants et plus de 60 000 personnes étaient attendus pendant cette foire de printemps. Les organisateurs ont préféré tout annuler suite aux restrictions ministérielles annoncées ces derniers jours contre l'épidémie de Coronavirus.

Annulation pour raisons sanitaires

Alors que de nombreux événements ont été annulé ces derniers jours à Orléans (les concerts et spectacles au Zénith ont été reportés), l'annulation de la foire de printemps a été annoncée ce mercredi, 11 mars, par l'organisateur Orléans Evénements Val de Loire. Son directeur général Olivier Rouet se dit "déçu et frustré": "on n'avait pas le choix. L'arrêté ministériel interdit tout rassemblement de plus de 1000 personnes jusqu'au 15 avril, pour raisons sanitaires. Je dois évidemment le respecter, et je ne suis pas en mesure d'organiser une Foire expo limitée à moins de 1000 personnes en même temps sous un de nos chapiteaux. Ce ne serait pas viable du tout."

Eviter des dépenses inutiles

Car en effet l'arrêté ministériel, au-delà des contraintes sanitaires qu'il impose, entraîne des contraintes économiques, Olivier Rouet, s'est longtemps demandé comment s'organiser avant de décider d'annuler la foire. "Je préfère prendre la décision d'annuler maintenant, afin que nos exposants n'engagent pas de frais d'installation de stands. Regardez ce qui s'est passé à Nevers où les exposants étaient déjà installés et ont dû remballer leurs affaires. En plus, on ne sait pas comment va évoluer la situation du coronavirus et quelles décisions pourraient encore être prises par les autorités. Il était plus prudent d'arrêter maintenant. C'est vraiment frustrant car la foire expo, sur un nouveau site cette année, s'annonçait sous de bons auspices"

La question du report

Sur la question d'un possible report Olivier Rouet préfère rester prudent pour l'instant : "on est en train de regarder si on peut trouver une autre date dans le calendrier, mais tout est trop incertain, donc pour le moment, on parle d'annulation, pas de report"