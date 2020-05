Coronavirus en France : les voyageurs en provenance du Royaume-Uni invités à respecter une quarantaine

Les voyageurs arrivant en France et en provenance du Royaume-Uni seront invités à respecter une "quatorzaine" volontaire à partir du 8 juin. Une réponse du gouvernement français à la mesure similaire prise au Royaume-Uni vendredi pour les voyageurs venant de l'étranger.

WILL OLIVER

C'est une mise en quarantaine réciproque. Dès le 8 juin, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni seront "invités à effectuer une quatorzaine" volontaire à leur arrivée en France. Le gouvernement réagit à la mesure annoncée ce vendredi par le Royaume-Uni : dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les personnes arrivant de l'étranger devront être placées en quarantaine pendant 14 jours, sous peine d'amende.

Car dans un premier temps, une exception pour les voyageurs français avait été envisagée, mais l'idée a finalement été abandonnée par les autorités britanniques. "Nous prenons note de la décision du gouvernement britannique et nous la regrettons", a premièrement répondu le ministère de l'Intérieur français.

Les ministères de l'Intérieur, de l'Europe et des Affaires étrangères et de la Santé ont ensuite apporté des précisions dans la soirée via un communiqué commun : "Les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, quelle que soit leur nationalité, seront invités à effectuer une quatorzaine lorsque la mesure britannique de quatorzaine, annoncée ce soir, entrera effectivement en vigueur", soit le 8 juin.

Quarantaine pour les voyageurs venant d'Espagne

En réaction également aux mesures prises par l'état espagnol, les voyageurs arrivant d'Espagne par avion seront invités à compter du lundi 25 mai à effectuer une "quarantaine volontaire" "Cela vaut pour les voyageurs espagnols, français et de toute nationalité", précise le communiqué.

Mais des dérogations seront accordées, si les personnes ne présentent aucun symptôme du Covid-19, notamment aux personnels de santé, travailleurs transfrontaliers, transporteurs ou encore personnes en transit.

Qui peut venir en France ?

Si les Français ne sont pas interdits de quitter le territoire, les entrées restent contrôlées rappelle le gouvernement. Pour les voyageurs en provenance de l’extérieur de l'espace européen "le principe qui reste en place aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, c'est la fermeture des frontières et donc l'interdiction d'entrée". Cela ne concerne pas les Français (ou résidents permanents en France), qui peuvent revenir sur le territoire, mais qui seront invités à effectuer une "quarantaine volontaire".

Concernant les voyageurs venant de l'intérieur de l'espace européen, les règles semblent s'assouplir. Outre les travailleurs frontaliers et transporteurs internationaux, "de nouvelles catégories de personnes sont autorisées à accéder au territoire désormais, notamment pour des motifs familiaux (conjoints séparés, poursuite de la scolarité, garde d’enfants, visite de parents dépendants) et professionnels (travailleurs saisonniers et travailleurs européens en détachement dont la mission ne peut être reportée) pour contribuer à la relance de l’économie."