Coronavirus : la France repasse en "zone à risque" pour l'Allemagne, ce qui change pour les alsaciens

La France est désormais considérée par l'Allemagne comme "zone à risque" et non plus "zone à haut risque" pour la circulation du coronavirus. En Alsace, le passage de la frontière pourrait être simplifié.

L'institut de veille sanitaire allemand Robert Koch a reclassé la France comme "zone à risque" et non plus "zone à haut risque" pour la circulation du coronavirus ce vendredi 21 mai. Les alsaciens doivent pour le moment toujours présenter un test négatif pour entrer dans le Bade-Wurtemberg, mais cela pourrait ne plus être le cas dans les prochains jours.

La réglementation fédérale

Qu'un pays ou une région soit classé en "zone à risque", "zone à haut risque" ou "zone de diffusion des variants du coronavirus", le test négatif reste obligatoire pour entrer sur le territoire allemand : "Les obligations d'enregistrement, de test et de quarantaine s'appliquent aux entrants qui ont séjourné dans une zone à risque au cours des dix derniers jours", précise le Bade-Wurtemberg sur son site.

Le 13 mai dernier en revanche, les conditions s'étaient déjà assouplies au niveau fédéral : plus de quarantaine si l'on présente un test négatif ou bien la preuve d'une vaccination complète, sauf si l'on vient d'une zone de circulation des variants du coronavirus.

La règle des 24 heures dans le Bade-Wurtemberg

Ces assouplissements ont été accompagnés dans le land voisin de l'Alsace par le retour de la règle des 24 heures : la alsaciens peuvent depuis une semaine de nouveau faire leurs courses ou bien se balader dans le Bade-Wurtemberg s'ils y restent moins de 24 heures et s'ils présentent un test négatif à la frontière.

Or, ce test obligatoire restait en vigueur car la France était classée en "zone à haut risque". Selon toute vraisemblance, il ne devrait donc plus y avoir de test obligatoire à partir de dimanche 23 mai, date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification. Mais le Bade-Wurtemberg n'a pas encore confirmé la fin des tests pour les alsaciens.