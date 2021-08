Bretagne : le canal d'Ille-et-Rance, entre Rennes et Saint-Malo, a la cote cet été

Il n'y a pas que le littoral qui a la cote, les canaux aussi ! Le tourisme fluvial est en plein essor. De nombreuses personnes fréquentes les canaux en été, comme celui d'Ille-et-Rance, qui relie Rennes à Saint-Malo.

Sur terre ou sur l'eau, chacun profite du canal d'Ille-et-Rance à sa façon. Krystel et sa famille ont préféré naviguer. Ils ont loué un bateau pour trois jours. « Le rythme est totalement différent. Nous avons une autre vision du halage quand on est sur le canal. Nous avons croisé plein d'animaux comme des hérons, des martins pêcheurs. »

Krystel et sa famille ont loué un bateau pour trois jours de voyage sur le canal d'Ille-et-Rance. © Radio France - Lucie Amadieu

Sur leur vélo, ces Grenoblois parcourent le canal brétilien pour la première fois. Françoise et son mari sont pourtant des habitués de ce type de vacances. « On a fait plusieurs canaux comme celui du Midi ou de Bourgogne, on y a pris goût ! On est hors du temps, il n'y a pas de voitures, on va même plus vite que les bateaux. Le trajet est plat, c'est agréable et puis ce côté nature moi j'aime bien. » Élisa profite de ces paysages, mais elle relève un défi un peu plus sportif. Cette Toulousaine se donne deux mois pour faire le tour de la Bretagne à vélo, un circuit de 2 500 km, qu'elle fait seule ou presque. « Je fais des portions avec des personnes. Il n'y a pas une seule soirée que j'ai passée seule donc c'est génial ! »

Cette Toulousaine se donne deux mois pour faire le tour de la Bretagne en vélo. © Radio France - Lucie Amadieu

De plus en plus de touristes choisissent le vélo

Les touristes en vélo, Catherine Saint-James en voit beaucoup défiler depuis le début de la pandémie de coronavirus. Elle gère l'établissement Ille flottante, situé en bord de canal, sur la commune Hédé-Bazouges, au Nord de Rennes. « Depuis un an, nous avons beaucoup de touristes en vélo. Je pense que les gens ont eu à coeur de retrouver des déplacements doux, en pleine nature. Certains ont testé le vélo en ville, les citadins veulent expérimenter leurs vacances avec leur monture. » D'après cette professionnelle et les touristes, le canal est facile à faire en famille.

Pour célébrer cet engouement, l'association Escales fluviales de Bretagne organise des pique-nique et des animations tout au long des canaux de la région ce dimanche 1er août.