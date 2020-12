Coronavirus : la fréquentation sur le réseau TER en Sarthe a baissé de 40% en 2020

En Sarthe, la fréquentation a baissé d'environ 40% sur le réseau TER à cause de la crise sanitaire en 2020.

Nicolas Bombera, le directeur lignes TER Sarthe et Mayenne.

La fréquentation des TER en Sarthe a fortement baissé en 2020, à cause de la crise sanitaire. Une baisse estimée à environ 40%, affirme Nicolas Bombera, directeur des lignes TER Sarthe-Mayenne. "Malgré tout, les usagers sont revenus rapidement", se félicite-t-il.

Bon respect des règles sanitaires par les voyageurs

"Il n'y a d'ailleurs pas lieu de s'inquiéter pour les fêtes de fin d'année, tous les voyageurs auront des trains et une place à bord", promet M. Bombera

Au sein des trains, les gestes barrières sont d'ailleurs bien respectés, assure Nicolas Bombera. "A quelques exceptions près, les voyageurs sont très rigoureux sur le respect des gestes barrières. Cela nous permet de faire rouler nos trains en toute sécurité sanitaire", commence-t-il.

Dans notre département, peu de cas de violences commises à l'encontre d'agents SNCF pour ces raisons ont été remontés.

"Nos contrôleurs sont parfois confrontés à des personnes violentes. Souvent verbalement, de temps en temps physiquement. C'est toujours inacceptable, mais ce n'est pas vraiment lié au non-respect des gestes barrières, même si cela peut arriver", explique Nicolas Bombera

Pourquoi des TGV plus courts entre Paris et Le Mans ?

Actuellement, des TGV plus courts circulent entre Paris et Le Mans, en raison là encore de la baisse de la fréquentation, du coup, les passagers sont plus proches les uns des autres, en pleine crise sanitaire.

"Les transports et en particulier les trains n'ont pas été recensés comme des lieux de contaminations, aucun cluster n'a été repéré dans des trains SNCF", se justifie M. Bombera.

"Les gestes barrières appliqués à bord sont efficaces, surtout le port du masque, et c'est la raison pour laquelle nous adaptons notre offre à cette demande réduite", conclut-t-il.