Depuis ce jeudi, deux points de passage entre les Ardennes et la Belgique sont interdits jusqu’à nouvelle ordre. La préfecture des Ardennes souhaite intensifier les contrôles.

Coronavirus : la frontière se resserre entre les Ardennes et la Belgique

Depuis ce jeudi matin 8h et jusqu’à nouvel ordre, la préfecture des Ardennes, fait savoir dans un communiqué, que "la circulation de tous véhicules et des piétons est interdite", aux points de passage de Fumay et de Vireux-Molhain.

Si vous devez vous rendre en Belgique, vous êtes donc invités à passer par Gué d’Hossus, Givet ou La Chapelle.

"Ces mesures s’inscrivent dans des consignes nationales visant à restreindre temporairement le nombre de points de passage autorisés afin d’y intensifier les contrôles", précise la préfecture des Ardennes.