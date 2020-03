Coronavirus : la galère des Corses bloqués à l’étranger

Alors que la menace d’un confinement est de plus en plus présente, comment vont faire les Corses qui se trouvent coincés loin de l’île ? Ils sont plusieurs dizaines, partis en vacances ou en déplacement professionnel à l’étranger et le retour est un véritable casse-tête.

A l'heure où l'on parle de rester confiner chez soi et d'éviter au maximum les déplacements, plusieurs dizaines d'insulaires, qui avaient décidé de voyager avant que la situation ne s'aggrave ces derniers jours, se trouvent aujourd'hui "coincés" dans différents pays étrangers et rencontrent des difficultés pour rentrer.

Vols suspendus

Ils sont partis aux Etats-Unis, à Dubaï, en Turquie, en République Dominicaine, aux Philippines ou au Maroc. Plusieurs d'ailleurs dans ce dernier pays, pourtant tout proche, et dont s'occupe Thomas Filippini, gérant de l'Agence Négroni à Bastia. « La destination n’était pas clairement interdite donc il n’y a pas eu de consigne particulière et les clients sont partis quand même », explique-t-il. « Et _tout le monde s’est laissé surprendre parce qu’il n’y a eu aucun préavis d’aucun gouvernement_. En temps normal on a quand même un minimum d’informations préalables. Dans le cadre du Maroc les vols ont été suspendus quasiment en même temps que l’information ! »

Pour l'agence "Evasion Voyages" à Ajaccio, c'est le sort de Corses partis dans les Caraïbes ou en Asie qui inquiète. Car entre fermeture de frontières et fermeture de liaisons aériennes, la situation se complique admet Audrey Jamgotchian, la gérante. « C’est très problématique puisqu’on n’arrive pas à joindre les compagnies aériennes ou les tours operator. _C’est la panique, il n’y a pas d’antécédent et par conséquent c’est la foire d’empoigne_. Il faut se rendre dans les aéroports et essayer de trouver une solution. On essaie de les épauler mais malheureusement c’est très compliqué depuis la France»

Ne pas céder à la panique

Confrontées à une baisse générale d'activités et à des mises en chômage partiel, s'occuper de ces Corses bloqués à l'étranger est devenu aujourd’hui le souci principal des agences de voyages insulaires.

Le couple Mariani est parti la semaine dernière d’Ajaccio pour Punta Cana, en République Dominicaine, ils doivent rentrer lundi prochain mais Air Caraïbes a déjà commencé à annuler des vols d’où leur inquiétude. « La République Dominicaine ne voulait plus faire arriver ou partir d’avion de France, mais avec tous les Français qui sont là, elle ne peut pas les garder ! Voilà _on est dans le statu quo le plus complet_. Mon agence de voyage doit me rappeler je lui ai demandé de me faire rapatrier le plus rapidement possible. C’est pas de gaité de cœur avec tout ce qu’il se passe en France et en Corse »

Les Mariani qui veulent quand même garder leur calme en cette période compliquée.

« On ne veut pas non plus céder à la panique, c’est déjà assez compliqué comme ça, pour l’instant tout le monde est dans l’attente »