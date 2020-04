Coronavirus : la gendarmerie des Landes renforce son action et répond présente pendant la crise

La gendarmerie des Landes se mobilise face au coronavirus : elle s'est lancée le 17 avril dans "Répondre présent" (#RépondrePrésent) une opération pour protéger et veiller sur les populations en temps de crise sanitaire. Elle renforce et étend son action, va plus loin dans les services qu'elle propose aux habitants du territoire, de l'aide aux plus vulnérables, jusqu'à la vigilance sur les violences intra-familiales, en passant par la protection des commerces restés fermés.

Pour le colonel Laurent Langelier, aux commandes de la gendarmerie des Landes, c'est une opération qui réaffirme la mission première du gendarme : "C'est à vrai dire à 80% ce qu'on fait déjà aujourd'hui. C'est vraiment l'action de proximité du gendarme qui est effectuée en temps normal qui est dynamisée et renforcée, avec également la mise en place de missions nouvelles, comme l'aide aux personnes âgées pour leur apporter des produits essentiels".

Les gendarmes se mobilisent pour répondre aux besoins des personnes vulnérables, mais aussi pour les potentielles victimes de violences intra-familiales, particulièrement exposées durant ces temps de confinement. Des services de protection sont également proposés aux commerçants pour veiller sur leurs magasins, boutiques ou restaurants restés fermés. Un service de cyber-surveillance, pour contrôler les potentielles arnaques sur internet, est également renforcé. Les gendarmeries se mettent aussi à la disposition des élus, pour travailler avec eux et les épauler sur l'accompagnement des habitants de chaque territoire.

Les compagnies de gendarmerie ont également chacune mis en place une adresse mail dédiée, pour recueillir les besoins des Landais :

Ces messageries permettent d'entretenir un lien de proximité, mais aussi de désengorger les numéros d'urgence, saturés pendant la crise par des appels pour des questions et inquiétudes diverses et variées.

"Le but aussi avec tout ça, c'est quand même de faire respecter les règles de confinement" précise le colonel Langelier. "On a deux casquettes : le gendarme qui veille, et le gendarme qui protège. Avec comme mission de garantir qu'on n'ait pas une propagation du virus qui soit trop importante".