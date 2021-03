Comme tous les mardis l'ARS Occitanie publie son bulletin sur l'épidémie de Covid dans la région. On note une hausse du nombre de morts dans le Gard , avec 22 décès de plus depuis vendredi, alors qu'en Lozère la barre symbolique des 100 morts du Covid vient d'être atteinte.

Coronavirus : La hausse du nombre de décès et d'hospitalisations se poursuit dans le Gard et en Lozère

La situation épidémique se dégrade à nouveau en Occitanie selon le dernier bulletin de l'Agence Régionale de Santé. les indicateurs ne sont pas ceux des régions les plus touchées mais observe "que la situation affiche une nette dégradation, rapide et brutale" indique l'ARS.

22 morts de plus en quatre jours dans le Gard

Dans le Gard on observe une hausse du nombre d'hospitalisations : on passe de 202 vendredi à 212 ce mardi soit 10 personnes de plus à l’hôpital à cause du Covid en quatre jours. Il y a aussi trois personnes de plus admises en réanimation (soit 51 contre 48 vendredi). Concernant le nombre de décès il est en nette hausse avec 22 morts de plus en quatre jours soit 493 décès liés au Covid dans le Gard depuis le début de l'épidémie.

La triste barre des 100 décès est franchie en Lozère

En Lozère, on observe aussi une légère hausse des hospitalisations passant de 17 à 21 en quatre jours (+4) . Une personne de plus en réanimation, passant de 2 à 3. Mais ce que l'on note aussi c'est la barre symbolique des 100 morts du Covid vient d'être atteinte dans le département.

Concernant la campagne de vaccination elle s'amplifie progressivement en Occitanie. A ce jour, 850 000 doses de vaccin ont déjà été administrées auprès de 585 000 personnes prioritaires. Peu à peu, de nouveaux bénéficiaires peuvent se faire vacciner.