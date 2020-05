C'est une annonce qui était très attendue par les lecteurs qui aiment se rendre en librairie pour pouvoir acheter un ouvrage. La librairie indépendante Sauramps rouvre trois de ses boutiques lundi 11 mai à Montpellier et Alès.

Coronavirus : la librairie Sauramps rouvre (enfin) ses portes à Montpellier et Alès le 11 mai

La grande librairie indépendante de Montpellier rouvrira ses portes dès lundi place de la Comédie, au centre commercial Odysseum ainsi que la boutique d'Alès dans le Gard.

Un accueil de 10h à 19h avec une pause entre 12h30 et 14 heures pour permettre la désinfection des locaux. Le bâtiment sera désinfecté également le matin avant l'arrivée des clients.

Les salariés de Sauramps porteront des masques et des visières, les clients devront se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique à l'entrée et porter des masques. C'est à ce prix que vous pourrez à nouveau toucher et feuilleter des livres.

Restent fermées pour le moment les boutiques de l'université Paul Valéry ne rouvrira pas avant septembre et celles du Musée Fabre et du MO.CO. à Montpellier attendront la réouverture des musées.