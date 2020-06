Coronavirus: la Ligue contre le cancer lance un appel à l'aide dans le Doubs

Dans le contexte de crise du coronavirus, la Ligue contre le cancer prévoit une baisse des dons sans précédent au niveau national. Le Comité du Doubs (Besançon) de la Ligue n'échappe pas à cette situation et alerte sur les conséquences dramatiques de la crise sanitaire, qui menace la bonne reprise de ses actions. Ses salariés et bénévoles ont, ces dernières semaines, redoublé d’efforts pour maintenir tant que possible leur présence auprès des personnes malades (permanence téléphonique, soutien psychologique et aide sociale). Aujourd’hui, ils déplorent une baisse des dons de 100 000 euros pour leur comité, pour un budget moyen annuel de 600 000 euros.

De nombreux événements et collectes annulés

De nombreux événements qui permettaient de récolter des fonds ont dû être annulés, à l'exemple de la 7e édition de la Color Life, la course festive qui devait rassembler 2500 participants à Besançon le 31 mai. Et puis, explique le professeur Jean-François Bosset, président du comité du Doubs (Besançon), "on a des bénévoles qui font du porte à porte dans 600 villages du département pour récolter des fonds, et pratiquement toutes les collectes du printemps n'ont pas pu avoir lieu". Cette situation met en danger l’aide aux personnes malades et à leurs proches, le financement de la recherche, la défense des droits des personnes malades, la prévention et la promotion des dépistages, qui sont les principaux axes d'intervention de la Ligue contre le cancer.

Une situation plus grave sur le front des cancers et des besoins accrus

D'autant que les besoins risquent d'être plus importants cette année, notamment pour le soutien aux personnes malades et à leurs proches. Avec la crise sanitaire et la priorité donnée au coronavirus, il y a eu un retard au diagnostic des cancers, et un retard au traitement. Le professeur Bosset s'attend à une aggravation du tableau sanitaire sur le plan des cancers, doublé d'une situation de précarité accrue des familles en raison de la crise économique. "L'an dernier notre comité a consacré 129 000 euros à l'aide aux malades en difficulté et à leurs proches, cette année les demandes seront nettement plus importantes" pronostique le président.

Le comité du Doubs (Besançon) vient donc de mettre en ligne une cagnotte pour tenter de limiter le plus possible l'impact de la crise sanitaire sur les finances de la Ligue. Il fait appel à votre générosité. Pour donner, il suffit de suivre ce lien, vers la plate-forme de financement participatif Helloasso.