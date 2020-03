Coronavirus : la liste complète des événements maintenus, reportés ou annulés dans la métropole de Rouen

Avec les annonces du gouvernement et l'interdiction de tout rassemblement de plus de mille personnes, difficile parfois de s'y retrouver entre tous les événements. Le point sur les événements dans la métropole de Rouen.

Zénith de Rouen :

Seul le ballet "Le lac des Cygnes" est maintenu, dimanche 15 mars. Tous les autres spectacles sont reportés : Claudio Capéo le 6 juin, Gims le 11 juin, Christophe Maé le 23 septembre, Michel Jonasz le 27 septembre, Djadju le 22 octobre, Norman le 20 avril 2021. Pour tous les autres spectacles, le Zénith de Rouen communiquera sur les réseaux sociaux.

Parc des Expositions de Rouen

La Foire internationale est reportée du 19 au 28 juin 2020 et le FENO (Festival de l'excellence normande) du 23 au 25 octobre.

Opéra de Rouen

Toutes les représentations sont maintenues, avec une jauge réduite.

Le 106

Tous les concerts et le conférences de mars sont maintenus. Pour avril, une communication va venir.

Cirque - Théâtre d'Elbeuf

Tous les événements programmés sont maintenus.

Les sports

Toutes les rencontres de handball et de tennis de table sont maintenues au Kindarena de Rouen. Les matches des play-offs de hockey sur glace, qui devaient débuter mardi 10 mars sont reportés. Le championnat a été mis en suspens par la Fédération française de hockey sur glace. Tous les matches de basket et de football prévus se dérouleront, avec moins de 1000 spectateurs. Concernant le rugby, la décision n'a pas encore été prise. Une communication sera faite plus tard.