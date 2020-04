Coronavirus : la liste des bureaux de Poste qui rouvrent en région PACA

Au début de la crise sanitaire, La Poste a dû réduire son service et par conséquent fermer une partie de ses bureaux. Dans la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur certains territoires ruraux ou montagnards, comme par exemple le centre du département du Var ou la vallée de la Roya pâtissaient particulièrement de cette situation. Les bureaux commencent maintenant à rouvrir :

Dans les Bouches-du-Rhône

Dans les Bouches-du-Rhône, six bureaux de Poste rouvrent ce lundi : Arles Trebon, Saint Martin de Crau, Marseille La Valentine, Marseille Bonneveine, La Fare les Oliviers et Fontvieille. Quatre ont déjà rouvert cette semaine : Meyreuil, Jouques, La Bouilladisse et Carnoux en Provence.

Dans le Var

Dans le Var vingt bureaux ont rouvert cette semaine : Le Pradet, Comps-sur-Artuby, Grimaud, Saint-Tropez, Bagnols-en-Forêt, Boulouris, Carqueiranne, Sanary-sur-mer, Les-Salles-sur-Verdon, Regusse, Le Thoronet, Besse-sur-Issole, Cotignac, Saint-Mandrier-sur-Mer, Agay, La Cadière d’Azur, Signes, Néoules et Camps-la-Source.

Dans le Vaucluse

Dans le Vaucluse quatre bureaux rouvrent ce lundi : Sainte Cécile les Vignes, Piolenc, Mazan et Sablet. Celui de Fontaine de Vaucluse a déjà rouvert dans la semaine.

Dans les Alpes-Maritimes

Dans les Alpes-Maritimes dix-sept bureaux de Poste ont rouvert cette semaine : Carros, Villefranche, Le Cannet les Mimosas, Fontan, Nice Sainte-Marguerite, Nice Marché aux Fleurs, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey, Cap d’Ail, Guillaume, Nice Cap-de-Croix, Saint-Etienne-de-Tinée, Puget-Théniers, Tende, Mougins et Sospel.

Dans les Alpes de Haute-Provence

Dans les Alpes de Haute-Provence trois bureaux ont rouvert cette semaine : Barcelonnette, Jausiers et Sisteron.

Dans les Hautes-Alpes

Dans les Hautes-Alpes deux bureaux ont rouvert cette semaine. Celui de Saint-Etienne en Dévoluy et celui de La Bâtie Neuve.