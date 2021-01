Coronavirus : la liste des centres commerciaux fermés dans les Bouches-du-Rhône

Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m² ont dû fermer rideau samedi soir dans les Bouches-du-Rhône, après l'annonce du premier ministre vendredi.

Le premier ministre Jean Castex l'a annoncé vendredi : les centres commerciaux non alimentaires d'une surface supérieure à 20 000 m² ferment ce week-end, pour plusieurs semaines au moins.

Une mesure sanitaire prise pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, car "les centres commerciaux génèrent des brassages de population importants et présentent donc un risque de circulation accrue du virus" dit la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un communiqué.

Quels centres commerciaux concernés ?

Dans le département des Bouches-du-Rhône, ce sont huit centres commerciaux qui ont dû fermer dès samedi soir :

Le Merlan (Marseille - 13ème)

Centre Valentine (Marseille - 11ème)

Les Terrasses du Port (Marseille - 2ème)

Centre Bourse (Marseille - 1er)

Grand Littoral (Marseille - 15ème)

Avant Cap (Cabriès)

Barnéoud Casino (Les Pennes Mirabeau)

Grand Vitrolles

Les détails de la préfecture

"Les zones commerciales, parcs d’activité et villages de marques où la circulation du public entre les commerces intervient en extérieur ne sont pas concernés et peuvent rester ouverts. En revanche, les bâtiments de plus de 20 000 m² cumulés reliés par des allées closes et couvertes de ces zones doivent fermer. Les commerces alimentaires des centres commerciaux restent ouverts, qu’il s’agisse des supermarchés ou des magasins alimentaires spécialisés (boulangerie par exemple). Les pharmacies resteront également ouvertes. Les commerces fermés n’auront pas la possibilité de faire de click&collect ou de retrait de commande. En revanche, la livraison de leur produit restera possible."