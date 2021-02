Coronavirus : la liste des cinq centres commerciaux fermés en Haute-Savoie

Ce lundi, cinq centres commerciaux non alimentaires situés dans les agglomérations d’Annecy et d’Annemasse (Haute-Savoie) n’ont pas pu rouvrir leurs portes. D’une superficie supérieure à 20.000 mètres carrés, ils restent fermés suite à la mesure annoncée vendredi par le Premier ministre.

Fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000m2, exemple ici à Annecy (Haute-Savoie) avec le centre Courier.

La préfecture de la Haute-Savoie a indiqué ce lundi que cinq centres commerciaux non alimentaires du département sont désormais fermés. D’une superficie supérieure à 20.000 mètres carrés, ils tombent sous le coup de la mesure prise, vendredi dernier, par le Premier ministre Jean Castex afin de ralentir la propagation du Coronavirus et limiter le brassage de population.

La liste des cinq centres commerciaux fermés en Haute-Savoie

Centre Courier à Annecy

Galerie commerciale Carrefour à Annecy

Galerie commerciale Val Semnoz à Annecy (Seynod)

Galerie commerciale Auchan à Epagny

Galerie commerciale Géant à Annemasse

Fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000m2, exemple ici à Annecy (Haute-Savoie) avec le centre Courier. © Radio France - Richard Vivion

Des clients déroutés

À Annecy, les clients du centre Courier ont été surpris par cette annonce. Ce lundi matin, ils étaient nombreux devant les grilles fermées des quarante boutiques. Michel, venu échanger des vêtements, se plaignait de ne pas avoir été informé. Une retraitée dépitée devant la vitrine d’un opticien se demandait comment elle allait pouvoir récupérer sa paire de lunettes.

"Les clients nous posent des questions, je n’arrête pas de répondre au téléphone. Et pour nous, c’est encore une perte de chiffre d’affaires et une période de soldes très compliquée." - Doriane, vendeuse dans l’une des boutiques du centre Courier

📻 REPORTAGE - Les boutiques du centre Courier à Annecy obligées de fermer. Copier

"On ne s’attendait pas à devoir fermer", reconnait une commerçante. Elle explique que sur le site internet du centre Courier, la superficie de la galerie est estimée à 19.000 mètres carrés. Or samedi soir, en fin de journée, la direction de Courier a envoyé un message pour annoncer la fermeture des magasins à compter de ce lundi matin. Une information non confirmée dimanche par la préfecture puis finalement validée ce lundi en milieu de journée. Seul le Monoprix reste ouvert.

"C’est un gros coup de massue pour moi et mon équipe." - Noémie, gérante de l’une des enseignes du centre Courier