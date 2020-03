Coronavirus : la liste des 53 communes de l'Hérault où les marchés sont autorisés à ouvrir sur dérogation

Une cinquantaine de communes de l'Hérault échappent finalement à la fermeture des marchés annoncée lundi soir, 23 mars, par le premier ministre. La préfecture leur accorde une dérogation, à condition de respecter des règles de prévention strictes, afin de limiter les risques de contamination au coronavirus :

- limiter le nombre d'étals à 10,

- pas plus de 100 clients présents au même moment,

- respecter les distances dans la file d'attente à l'aide de marquage au sol

Arrondissement de Montpellier :

- Beaulieu, le marché du mercredi matin et samedi matin

- Boisseron, le marché du vendredi (8h-13h)

- Candillargues, le marché du mardi et jeudi (17h-19h) et le samedi (10h-13h)

- Lavérune, le marché du samedi matin

- Lunel (Halles)

- Lunel-Viel, le marché du dimanche matin

- Mèze (Halles, tous les jours sauf le lundi de 7h00 à 13h00)

- Mireval, le marché du mardi et vendredi de 7h30 à 12h30

- MONTPELLIER (Halles Castellane, Laissac, quatre saisons, Jacques Cœur)

- Murviel-les-Montpellier, le marché du dimanche matin

- Restinclières, le marché du dimanche matin

- Saint-Aunès, le marché du samedi matin

- SETE (Halles ouvertes tous les jours de 7h30 à 14h00)

- Sussargues, le marché du mercredi et samedi (7h-12h)

- Villetelle, le marché du dimanche matin

- Villeveyrac, le marché du mercredi matin

Arrondissement de Béziers :

- Bassan, le marché du mardi, vendredi et samedi

- BEZIERS (Halles du centre-ville et marché couvert de la Devèze)

- Boujan-sur-Libron, le marché du jeudi et samedi

- Cazouls-les-Béziers, le marché du jeudi et samedi

- Cers (Halles ouvertes le mardi)

- Cessenon-sur-Orb, le marché du mardi et vendredi

- Colombiers, le marché du le mercredi et jeudi

- Cruzy, le marché du mardi et vendredi

- Florensac, le marché du samedi

- Hérépian, le marché du samedi

- Lespignan, le marché du mercredi et vendredi

- Lieuran-les-Béziers, le marché du samedi

- Magalas, le marché du mercredi

- Montady, le marché du lundi

- Murviel-les-Béziers, le marché du mardi et samedi

- Neffiès, le marché du jeudi

- Nissan-les-Ensérune, le marché du mardi, jeudi et vendredi

- Poujol-sur-Orb, le marché du jeudi

- Pouzolles, le marché du mercredi et vendredi

- Saint-Chinian, le marché du dimanche

- Saint-Thibéry, le marché du mardi

- Sérignan, le marché du lundi, mercredi et vendredi

- Servian, le marché du jeudi et samedi

- Thézan-les-Béziers, le marché du mardi et jeudi

- Valras-plage, le marché du lundi et vendredi, et les Halles tous les jours de la semaine le matin

- Vendres, le marché du vendredi et dimanche

- Villeneuve-les-Béziers, le marché du mardi, jeudi et samedi

Arrondissement de Lodève :

- Aniane, le marché du jeudi

- Canet, le marché du mardi et jeudi matin

- Nébian, le marché du vendredi (8h-12h30)

- Pouzols, le marché du mardi et jeudi matin

- Saint-André-de-Sangonis, le marché du mardi

- Saint-Bauzille-de-la-Sylve, le marché du mercredi

- Saint-Jean-de-Fos, le marché du vendredi

- Saint-Pargoire

- Valflaunès, le marché du dimanche

Et n'oubliez pas prendre avec vous votre attestation de déplacement dérogatoire.