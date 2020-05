Coronavirus : la loi sur la PMA pour toutes ne sera pas adoptée avant cet été

L'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires devra attendre. Le projet de loi a été adopté en première lecture en octobre à l'Assemblée nationale puis en février par le Sénat. Il devait être examiné en deuxième lecture au printemps pour une adoption avant l'été. La crise sanitaire a finalement perturbé le calendrier législatif : le président du groupe La République en Marche (LREM) à l'Assemblée nationale, Gilles Le Gendre, a annoncé ce jeudi qu'il était "impossible" d'adopter la loi sur la PMPA pour toutes avant l'été.

Adoption de la PMA "d'ici la fin du quinquennat"

Selon Gilles Le Gendre, le temps est compté et des "des textes importants très liés à la situation économique d’urgence et à la situation sanitaire d’urgence" doivent être adoptés en priorité. Le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale a également justifié cette annonce par le fait que les hémicycles "travaillent à effectif réduit pour respecter les règles sanitaires". "Sur une loi aussi importante, que l’ensemble des forces politiques ne puissent pas être présentes dans l’hémicycle ça pose un problème de principe", a-t-il déclaré sur LCI ce jeudi.

Il n'existe pas encore de nouveau calendrier pour le vote de la loi sur la PMA mais Gilles Le Gendre espère que les députés pourront "adopter la PMA d’ici la fin du quinquennat" du président Emmanuel Macron. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a de son côté évoqué une adoption dans "les tout prochains mois".

L'annonce du report de l'adoption de la PMA pour toutes a suscité de nombreuses réactions, y compris au sein de la majorité. "Pour nombre de couples et de femmes, la PMA est bel et bien une urgence. Les députés de la majorité sont attachés à ce que cette promesse de campagne soit réalisée le plus tôt possible », a par exemple tweeté le député LREM Sacha Houlié.