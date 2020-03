Coronavirus : La Madonuccia maintenue mais sous certaines conditions, la Saint-Joseph reportée

Les cérémonies de la Madonuccia auront bien lieu à Ajaccio les 17 et 18 mars, mais elles seront légèrement modifiées.

Face à l’épidémie de coronavirus, l’évêque de Corse, en accord avec le Préfet de région et le Maire d’Ajaccio, la fête de Notre-Dame de la Miséricorde sera célébrée à Ajaccio selon les modalités suivantes : Le 17 au soir le rendez-vous est fixé à 21h, directement sur la place Foch, et non pas d’abord à la cathédrale.

Le mercredi 18, la messe sera célébrée à 16h place Foch. Les quelques places assises seront réservées aux personnes âgées. Il est conseillé de prévoir un pliant. La messe sera suivie de la procession qui se terminera sur le parvis de la cathédrale.

Report de la Saint-Joseph à Bastia

Par ailleurs plusieurs autres rassemblements sont modifiés :

• La fête de Saint-Joseph prévue le 19 mars à Bastia est reportée au 1er mai. • Les rassemblements des collégiens prévus à Corbara le 21 mars et à Afa le 4 avril sont reportés à une date ultérieure.

• La journée diocésaine des enfants du catéchisme prévue le 22 mars à Ajaccio est reportée à une date ultérieure.

Messes et obsèques toujours autorisées

L’évêque de Corse précise également que concernant les messes dominicales, à ce jour l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes en lieux confinés ne concerne que la ville d’Ajaccio. En dehors de cette ville, sachant qu’un nombre non négligeable de personnes feront le choix de rester chez elles, il n’y a pas lieu de supprimer les messes. Concernant la ville d’Ajaccio, les fidèles sont invités à se renseigner auprès de leur paroisse pour connaitre les éventuelles mesures particulières.

Enfin les célébrations d’obsèques sont autorisées par la Préfecture. En cas de grande affluence, on invitera ceux qui ne font pas partie de la famille et des plus proches du défunt à rester à l’extérieur de l’église, conclut l’évêque dans son communiqué.