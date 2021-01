Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, la mairie d'Uzès recense les personnes âgées de plus de 75 ans.

Coronavirus : la mairie d'Uzès recense les personnes âgées de plus de 75 ans

A partir de ce mercredi, la mairie d'Uzès adresse un courrier de recensement aux personnes âgées de plus de 75 ans, prioritaires pour être vaccinées contre le coronavirus. Ca sera possible à partir du 18 janvier. L'objectif est de préparer dans les meilleurs délais le dispositif sanitaire de vaccination sur tout le territoire. Des questionnaires seront donc distribués dans les boîtes aux lettres. Les personnes concernées doivent se faire connaître dans les meilleurs délais en retournant le document rempli au plus tard le jeudi 14 janvier à 15h en mairie. Les personnes qui n'ont pas reçu le courrier peuvent le télécharger en ligne sur le site internet de la ville : https://www.uzes.fr/actualites/covid-19-campagne-de-vaccination-recensement-immediat-des-personnes-prioritaires-de-plus-de-75-ans.

Le document est également disponible à l'accueil de la mairie aux heures d'ouverture.