Coronavirus : la mairie de Bourges veut rassurer les électeurs pour les municipales

Va t-on vers une abstention importante aux élections municipales le 15 mars ? La peur du coronavirus pourrait dissuader certains électeurs, notamment les plus âgés de sortir de chez eux pour aller voter. A Bourges, on prend le risque au sérieux, d'autant que le vote se fait avec des machines.

A Bourges (tout comme à St-Amand-Montrond), pas de bulletins de vote, on choisit son candidat en pianotant sur une machine électronique, depuis plusieurs années. Des doigts par centaines sur les boutons. De quoi alimenter une certaine appréhension des électeurs. La mairie de Bourges tient à les rassurer aujourd'hui : toutes les précautions seront prises dans les bureaux de vote. Tout d'abord, du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition des votants et en cas de forte affluence, la file d'attente pourra être gérée de façon à éviter un trop grand agglutinement dans le bureau de vote. Mais la crainte la plus forte des électeurs porte sur la présence de virus sur les touches des machines à voter. Pas de panique, insiste, le directeur de cabinet du maire de Bourges, Christophe Durand : " Le fait d'appuyer moins d'une seconde sur une touche n'est pas de nature à favoriser la présence du virus. Sinon, on aurait le même risque en prenant sa monnaie chez le boulanger. "

Les machines à voter utilisées à Bourges seront régulièrement nettoyées avec un virucide le jour des élections municipales - Mairie de Bourges

Dans le doute et pour rassurer les votants, la mairie de Bourges envisage cependant d'interrompre le scrutin pour nettoyer régulièrement la machine : " En plus du gel hydroalcoolique, on envisage d'utiliser un virucide qu'on appliquerait sur la machine à voter, peut-être à deux ou trois reprises dans la journée, précise Christophe Durand. Dans ce cas, le président du bureau demanderait aux délégués des candidats ou aux assesseurs des candidats de venir vérifier qu'on passe simplement un petit coup de chiffon sur la machine, que l'urne n'est pas ouverte, et que cela ne peut influencer en rien sur le résultat." A la mairie de Bourges, on attend maintenant les recommandations que ne manquera pas de prodiguer l'état notamment pour ce qui concerne l'émargement des listes électorales ou la vérification des cartes d'électeur. L'idée serait s'échanger le moins possible de documents ou d'objets avec les responsables des bureaux de vote.