Coronavirus : la mairie de Ronchamp organise une veille téléphonique pour les personnes fragiles

En Haute-Saône, coronavirus et confinement riment aussi avec solidarité. Pour créer du lien et s'entraider, la commune de Ronchamp met en place une veille téléphonique afin de soutenir ses habitants les plus fragiles.

"L'idée, c'est de venir à la rencontre des personnes démunies, plutôt âgées ou seules", explique Benoit Cornu, 1er adjoint au maire. L'objectif : cerner les besoins et y répondre. "On peut s'occuper de faire leurs commissions par exemple, pour leur éviter au maximum les déplacements. On veut aussi mettre en place des circuits de livraison avec les commerces locaux ", raconte Benoit Cornu.

La mairie de Ronchamp a répertorié les personnes à appeler dans le cadre de la veille téléphonique. " On a déjà une liste, basée sur celle qu'on avait lors de la canicule. On a établi la liste en fonction de nos connaissances ", confie le 1er adjoint au maire.

Pour participer à l'organisation de la veille téléphonique, contactez la mairie de Ronchamp au 03 84 20 64 70.