Coronavirus : la mairie de Saint-Savin prend un arrêté pour limiter les achats de nourriture

A peine le confinement annoncé par Emmanuel Macron mi-mars, la mairie de Saint-Savin a décidé de prendre un arrêté pour limiter les achats de produits de première nécessité dans les commerces de la commune. L'idée est de responsabiliser les gens et en laisser pour tout le monde.

Vous avez sûrement encore l'image dans la tête. Celle de la cohue dans les supermarchés à l'annonce du confinement par le président de la République. Avec un symbole, le rayon des pâtes, vide. A Saint-Savin, en Isère, la maire Evelyne Michaud a décidé de prendre un arrêté pour limiter les achats de produits de première nécessité pour éviter la pénurie de denrées alimentaires dans les commerces de la ville.

"Commercialement, on ne peut pas dire aux gens d'acheter moins" - Evelyne Michaud, maire de Saint-Savin.

"C'est pour dire aux gens de faire attention" explique la maire Evelyne Michaud. A Saint-Savin, boulangeries et supérettes sont encore ouvertes. La première magistrate de la ville a suivi les recommandations des commerçants. "On a fait ça en concertation avec eux pour faire face à la panique des premiers jours" poursuit-elle.

"Ce sera à la discrétion du commerçant de dire à ses clients, attention, par exemple, là vous achetez trop de produits secs" note Madame la maire. "Cet arrêté est une aide dans la gestion des stocks et des achats compulsifs qu'il peut avoir" précise Evelyne Michaud. Pas question d'interdire d'acheter plus de trois paquets de pâtes par exemple, "mais de responsabiliser la population" estime la maire.

Livraisons à domicile

Un système de portage à domicile a aussi été mis en place par la mairie et l'un des commerces de la commune, à destination principalement des personnes en difficultés et à risques, ainsi qu’aux personnes malades. Ces livraisons se font les lundis, mercredis et vendredis à partir de 16h30.

Pour des renseignements supplémentaires, il faut contacter le secrétariat de mairie au 04.74.28.92.40.