Coronavirus : la mairie de Toulouse continue d'afficher son soutien aux gérants de bars et restaurants

Nouveau tour de vis en Haute-Garonne et à Toulouse notamment, où les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, les salles de sport sont fermées, depuis samedi et les bars doivent dès ce lundi soir, terminer leur service à 22h. C'est la grogne générale contre le préfet. Une quarantaine de salles de sport toulousaines s'apprêtent à déposer un référé devant le tribunal administratif de Toulouse pour contester leurs fermetures.

Les restaurateurs et patrons de bar se retrouvent ce lundi 28 septembre, à 15h à l'appel de l'UMIH pour discuter, s'organiser et mener d'éventuelles actions. François Chollet, adjoint au maire de Toulouse, chargé de la lutte contre le coronavirus, se dit "partagé entre la nécessité de lutter contre une épidémie qui galope avec des hospitalisations qui augmentent et la nécessité absolue de maintenir une activité économique et une activité sociale fondamentales".

"Il faut maintenir le dialogue dans une situation comme celle-ci, il faut maintenir les capacités de négociation." - François Chollet, adjoint au maire de Toulouse chargé de la lutte contre le coronavirus

"Certaines mesures sont incompréhensibles", dit-il, notamment "la barrière des 22h extrêmement difficile à comprendre". "Mais dans cette situation, il faut s'adapter, il faire en sorte qu'à travers la responsabilité individuelle, nous puissions continuer à lutter contre le coronavirus", poursuit l'élu qui est également médecin. François Chollet qui appelle aussi à la préfecture rouvrir les discussions avec les professionnels pour "faire en sorte que cette situation extrêmement préoccupante pour l'avenir économique du commerce puisse être traitée au mieux et au cas par cas."

"Un reconfinement préventif serait catastrophique"

L'élu toulousain pointe aussi du doigt et déplore le "contraste entre une sphère publique relativement contrôlée et une sphère privée qui, en revanche, ne l'est pas." "C'est un moment où notre responsabilité individuelle est majeure pour maîtriser la propagation du virus", insiste-t-il.

Quant à l'hypothèse d'un reconfinement préventif évacué d'un revers de main par le ministre de la Santé ce week-end, l'élu toulousain assure qu'il "serait catastrophique". Le confinement, décrit François Chollet : "Ca veut dire l'arrêt de toute activité, tout le monde reste chez soi. C'est très difficilement envisageable". Même s'il sait le CHU de Toulouse en tension "avec des soucis de places en réanimation qui vont se faire jour".