Pour venir en aide aux personnes les plus isolées et aux plus anciens de la commune, durant cette période de confinement, la mairie de Villeveyrac organise des livraisons de colis.

Coronavirus : la mairie de Villeveyrac livre des colis aux personnes âgées et aux plus plus isolées

Depuis mercredi dernier, le maire de Villeveyrac organise des livraisons de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques dans sa commune de 4.000 habitants. Les bénéficiaires sont en premier lieu les personnes âgées de plus de 70 ans, mais aussi les plus démunies et les plus isolées. Les tournées se font avec l'aide du CCAS, des élus, des bénévoles et de la police municipale, et avec toutes les précautions d'usage : port de gants, lavage de mains, distance, moins de contacts possibles.

Pour l'heure, une trentaine de foyers a sollicité ce service. Mais ce chiffre va augmenter dans les jours à venir, selon le maire.

Christophe Morgo, maire de Villeveyrac, au micro de France Bleu Hérault.

Christophe Morgo, sur France Bleu Hérault Copier

Les commerçants du village jouent le jeu.

Christophe Morgo s'organise avec les commerçants Copier

Infos pratiques :